Başkan Erdoğan ile Gündem Özel aHaber ve atv ortak yayınında

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan yarın aHaber ve atv ortak yayınına katılacak. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verecek olan Başkan Erdoğan, seçim öncesi merak edilenleri de cevaplayacak. Gündem Özel yarın saat 22.00'de ekranlarda olacak.

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