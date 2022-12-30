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Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında gülümseten diyalog

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Giriş: 30.12.2022 00:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Başkan Erdoğan Bahçeli'nin yeni yaşını kutlarken üzerinde üç hilal barındıran bir pasta kesildi. Başkan Erdoğan pastayı kesen Bahçeli'ye "Ne kadar daha gençleştik?" diye sordu. Bahçeli ise "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verirken iki liderde gülümsedi.
Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında gülümseten an
Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında gülümseten an
3 hilalli pasta sürprizi
3 hilalli pasta sürprizi
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