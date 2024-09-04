04 Eylül 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: "Her masumun sorumlusu İsrail'dir"
Erdoğan, Sisi’yi külliye ‘de resmi törenle karşıladı. İki lider baş başa görüşme sonrasında yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan, külliye ‘de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Ana gündem Gazze idi. Erdoğan, "Netanyahu'nun mısır ithamlarını reddediyoruz" dedi ve sözlerine "katillerin yeri meclis kürsüleri değildir" mahkeme salonlarıdır diye de ekledi.