28 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz

Başkan Erdoğan: Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2020 14:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Cuma Namazı'nı Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Erdoğan "Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide devamı gelecek geliyor. Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Büyük Çamlıca Cami'ne geçti. Erdoğan, namaz sonrasında cemaati selamlayarak kısa bir konuşma yaptı.

KORONA UYARISI
Başkan Erdoğan, "Farklı bir dönemden geçiyoruz. Bu salgın döneminin içinde bizim istirhamımız bu uyarılara lütfen dikkat edersek çok hayırlı olacaktır. Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımızı ülkemiz milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım." dedi.

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ KONUMA GELİYORUZ"
Erdoğan, "Dünyada bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Sağda solda konuşulanlara hiç dikkate almayın. Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide devamı gelecek geliyor. Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan: Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz
Başkan Erdoğan: Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz
Merkel'den skandal Doğu Akdeniz mesajı
Merkel'den skandal Doğu Akdeniz mesajı
İstanbul'da feci kaza! Tramvay halk otobüsüne çarptı
İstanbul'da feci kaza! Tramvay halk otobüsüne çarptı
Siyasette 30 Ağustos tartışması
Siyasette 30 Ağustos tartışması
Altun'dan algı operasyonlarına yanıt
Altun'dan algı operasyonlarına yanıt
CHP'li belediyelerde grev sesleri!
CHP'li belediyelerde grev sesleri!
A Haber'de flaş öneri: Biz de uçaklarımız...
A Haber'de flaş öneri: Biz de uçaklarımız...
Kötü koku ve çöp İzmir'in kaderi oldu
Kötü koku ve çöp İzmir'in kaderi oldu
HDP il binasına iş için gitti dağa kaçırıldı!
HDP il binasına iş için gitti dağa kaçırıldı!
Adana'da yakalanan terösitlerle ilgili önemli gelişme
Adana'da yakalanan terösitlerle ilgili önemli gelişme
Adana'nın trafik sorunu çözecek köprü çürümeye terk edildi!
Adana'nın trafik sorunu çözecek köprü çürümeye terk edildi!
İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu
Daha Fazla Video Göster