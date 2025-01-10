Başkan Erdoğan: Hedef terörsüz Türkiye!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu bir nebze olsun ödemeye çalışacağız. Sınır ötesi operasyonlar ile terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Böylece terör örgütlerinin efendileri sayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik. Teröre karşı mücadelemizi içeride ve dışarıda büyük hassasiyet ile yürütüyoruz." dedi.

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