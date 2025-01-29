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Başkan Erdoğan Hamas heyetini kabul etti! Detaylar A Haber’de

Başkan Erdoğan Hamas heyetini kabul etti! Detaylar A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 18:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Detayları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı. Bal görüşmeye dair açıklamalar hakkında “Başkan Erdoğan Şura Meclisi Başkanı Dervişi ve Hamas heyetini kabul etti. Ateşkesin ardından gerçekleştirilen il ziyaret olması açısından oldukça önemli olduğunu ifade edebiliriz. Kabulde Dışişleri Bakanı Fidan, MİT Başkanı Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Hasan Doğan da görüşmede yer aldı.” İfadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan Hamas heyetini kabul etti! Detaylar A Haber’de
Başkan Erdoğan Hamas heyetini kabul etti!
Başkan Erdoğan Hamas heyetini kabul etti!
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