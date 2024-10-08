Başkan Erdoğan: Gençlerimizi popüler kültürün insafına bırakamayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Üniversitelerde ideolojik baskının bittiğini söyleyen Erdoğan "Kaybedilen zamanı telafi için süreci değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Diğer yandan son dönemde yaşanan şiddet olaylarını ilişkin konuşan Başkan Erdoğan gençleri popüler kültürün insafına bırakmayacaklarının altını çizdi. İşte detaylar...

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