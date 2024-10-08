08 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan: Gençlerimizi popüler kültürün insafına bırakamayız

Başkan Erdoğan: Gençlerimizi popüler kültürün insafına bırakamayız

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2024 15:30
Güncelleme:08.10.2024 15:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Üniversitelerde ideolojik baskının bittiğini söyleyen Erdoğan "Kaybedilen zamanı telafi için süreci değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Diğer yandan son dönemde yaşanan şiddet olaylarını ilişkin konuşan Başkan Erdoğan gençleri popüler kültürün insafına bırakmayacaklarının altını çizdi. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’ın Tahran’a gelmesini bekliyoruz
"Erdoğan'ın Tahran'a gelmesini bekliyoruz"
Gençlerimizi popüler kültürün insafına bırakamayız
"Gençlerimizi popüler kültürün insafına bırakamayız"
Meclis’te kapalı İsrail oturumu!
Meclis’te kapalı İsrail oturumu!
A Haber İsrail bombardımanını görüntüledi
A Haber İsrail bombardımanını görüntüledi
İncel ne demek?
İncel ne demek?
Recai Kutan’a veda! A Haber’de anlattılar
Recai Kutan’a veda! A Haber’de anlattılar
İsrail’in katliam doktirini!
İsrail’in katliam doktirini!
Recai Kutan ebediyete uğurlandı
Recai Kutan ebediyete uğurlandı
Deriden köfte çekirdekli baklava
Deriden köfte çekirdekli baklava
İsrail’den İran’a saldırı açıklaması
İsrail’den İran’a saldırı açıklaması
Görüntüler dakika dakika inceleniyor
Görüntüler dakika dakika inceleniyor
Kepçe doğalgaz borucu patlattı!
Kepçe doğalgaz borucu patlattı!
Daha Fazla Video Göster