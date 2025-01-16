Başkan Erdoğan: Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail ve Filistin arasında varılan mutabakat anlaşmasına da değinmek istiyorum. Mutabakatın tüm Filistinli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Mutabakata varılmasında emeği geçen Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelere teşekkür ediyoruz. 50 binden fazla şehit vermesine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamıştır, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Gazze sokaklarına taşınan sevinç bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir." ifadelerini kullandı.

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