30 Ekim 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: Gazze soykırımı tüm maskeleri indirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. İslam coğrafyasının zulümle boğuştuğunu söyleyen Başkan Erdoğan İslam aleminin çetin bir sınavdan geçtiğinin altını çizdi. Gazze'de yaşananların tüm maskeleri indirdiğini belirten Erdoğan "İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor" dedi. İslam dünyasına sert tepki gösteren Erdoğan başarılı bir sınav verilmediğini ve 50 bin Gazzelinin katledildiğini ifade etti.