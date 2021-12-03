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Başkan Erdoğan Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Sergisini gezdi

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Giriş: 03.12.2021 20:41
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Başkan Erdoğan'ın Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Sergisini gezdiği anları paylaştı. Şahin paylaşımına, ''Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni öncesi Milli Mücadelede Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Sergisini gezme fırsatı da bulduk. Cumhurbaşkanımız eserleri çok beğendi.'' notunu ekledi.
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