03 Aralık 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Sergisini gezdi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Başkan Erdoğan'ın Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Sergisini gezdiği anları paylaştı. Şahin paylaşımına, ''Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni öncesi Milli Mücadelede Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Sergisini gezme fırsatı da bulduk. Cumhurbaşkanımız eserleri çok beğendi.'' notunu ekledi.