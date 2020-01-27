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27.01.2020

Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'den Gambiya'nın başkenti Banjul'a geçti. Erdoğan, Banjul Uluslararası Havalimanı'nda Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı.

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