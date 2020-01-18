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18.01.2020

Başkan Erdoğan Galataport'u inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Galataport projesini yerinde inceledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Beyoğlu'na geldi. Erdoğan'ı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk karşıladı. Yapımı devam eden proje hakkında bilgiler alan Başkan Erdoğan'a Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan eşlik etti.

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