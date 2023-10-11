11 Ekim 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'nde hitap etti. Başkan Erdoğan “OVP'de olduğu gibi önceliğimizi deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasına veriyoruz. Depremzede şehirlerimizin ihyası için 3 trilyon TL kaynak kullanacağız. Konutlar haricinde deprem bölgesinde ticari alan vasfına sahip 170 bin bağımsız bölüm inşa edeceğiz.” dedi. Fırsatçılara asla geçit verilmeyeceğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız." şeklinde konuştu. Ayrıca Başkan Erdoğan, sayı itibarıyla ticaret hayatının çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerin agresif ticaret hamleleri karşısında koruncağını bildirdi.