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Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinde personele seslendi

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Giriş: 17.10.2020 16:06
Güncelleme:17.10.2020 16:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetinin tamamlanma talimatını verdi. Sakarya Gaz Sahası çalışanlarına seslenen Başkan Erdoğan, 'Sakarya gaz sahasında milletimize hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayret ve çalışmalarınız neticesinde verdik. Sizlere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun' dedi.

Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.

Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı.

Başkan Erdoğan, doğalgaz çalışmaları sonucu ulaştıkları yeni bir gelişmenin müjdesini buradan kamuoyuna duyuracak.

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