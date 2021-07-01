01 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan duyurdu! Yarın akşam saat 9'da...

Başkan Erdoğan duyurdu! Yarın akşam saat 9'da...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2021 20:37
Güncelleme:01.07.2021 20:47
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gerçekleştirilen 'Kütüphane Söyleşileri' devam ediyor. Üçüncüsü gerçekleştirilen söyleşide Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doktora öğrencisi gençlerle buluştu. Söyleşinin yarın (02 Temmuz 2021) akşam saat 9'da Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacağı duyuruldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında;

"Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde doktora öğrencisi genç kardeşlerimle buluştuk.

Söyleşimizi yarın akşam 9'da TV ortak yayınından izleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen söyleşi Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesapları üzerinden yarın akşam saat 9 itibarıyla yayınlanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan duyurdu! Yarın akşam saat 9'da...
Başkan Erdoğan duyurdu! Yarın akşam saat 9'da...
Salgın yönetim rehberi güncellendi
Salgın yönetim rehberi güncellendi
Polonya F-16'larına yakıt ikmali
Polonya F-16'larına yakıt ikmali
Bakan Varank Milli Sporcuyla bilek güreşi yaptı
Bakan Varank Milli Sporcuyla bilek güreşi yaptı
10 soru 10 cevapla normalleşme dönemi
10 soru 10 cevapla normalleşme dönemi
Bakan Varank milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı
Bakan Varank milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
İmamoğlu Özgür Nas'ı yalancılıkla suçladı
İmamoğlu Özgür Nas'ı yalancılıkla suçladı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Başkan Erdoğan KKTC'deki törenlere katılacak
Başkan Erdoğan KKTC'deki törenlere katılacak
Kılıçdaroğlu: Hangi cümlem yanlış
Kılıçdaroğlu: Hangi cümlem yanlış
Daha Fazla Video Göster