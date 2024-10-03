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Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 15:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti. İki liderin görüşmesi yaklaşık olarak 45 dakika sürdü. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.
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