13 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan – Devlet Bahçeli görüşmesi başladı! İşte ilk görüntüler

Başkan Erdoğan – Devlet Bahçeli görüşmesi başladı! İşte ilk görüntüler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.07.2023 14:29
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da barajlar alarm veriyor!
İstanbul’da barajlar alarm veriyor!
Görüşme başladı! İşte ilk görüntüler
Görüşme başladı! İşte ilk görüntüler
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu açıklaması
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması
Erdoğan – Bahçeli görüşmesi saat 14’te
Erdoğan – Bahçeli görüşmesi saat 14’te
Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesaj
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesaj
Basın mensuplarının sorularını yanıtladı!
Basın mensuplarının sorularını yanıtladı!
İslam alimi Abdülbaki Erol’a veda!
İslam alimi Abdülbaki Erol'a veda!
CHP’de değişim sancısı!
CHP'de değişim sancısı!
El Hüseyni’ye son görev! 250 bin kişi uğurladı
El Hüseyni’ye son görev! 250 bin kişi uğurladı
MSB kaynaklarından flaş açıklamalar
MSB kaynaklarından flaş açıklamalar
Deprem konutları için tarih verdi
Deprem konutları için tarih verdi
Darbeye direnişin tanıkları anlattı
Darbeye direnişin tanıkları anlattı
Daha Fazla Video Göster