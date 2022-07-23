23 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan: Develi'deki hastaneye şehit Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini verdik
Başkan Erdoğan, Kayseri’de bugün vatandaşlarla buluştu. Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidi Dr. Ekrem Karakaya'yı yad eden Başkan Erdoğan, "Develi'deki hastaneye şehit Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini verdik" dedi.