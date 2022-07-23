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Başkan Erdoğan: Develi'deki hastaneye şehit Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini verdik

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2022 19:49
Başkan Erdoğan, Kayseri’de bugün vatandaşlarla buluştu. Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidi Dr. Ekrem Karakaya'yı yad eden Başkan Erdoğan, "Develi'deki hastaneye şehit Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini verdik" dedi.
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