Başkan Erdoğan: Devasa keşif sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur

Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter adresinden Başkan Erdoğan’ın bugünkü MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ndeki konuşmasının önemli bir bölümü paylaşıldı. Başkan Erdoğan’ın mesajında “Bir dönem krizlerle, siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin, bugün başarılarıyla, Karadeniz’de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur.” ifadeleri yer aldı.