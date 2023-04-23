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Başkan Erdoğan depremzede çocukları İstanbul’da ağırladı

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Giriş: 23.04.2023 13:12
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe’deki ofisinde çocuklara hitap etti.
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