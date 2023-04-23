23 Nisan 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan depremzede çocukları ağırladı! İşte renkli anlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul'da depremzede çocukları ağırladı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparken "Çocuklarımızı hayalleri ile buluşturmak için 21 yıldır gece gündüz çalıştık." dedi.