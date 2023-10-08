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Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü

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Giriş: 08.10.2023 16:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti.
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