14 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
14.02.2020

Başkan Erdoğan cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte kıldı |Video

Türkiye-Pakistan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanlığından ayrıldı. Türkiye-Pakistan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

Türkiye-Pakistan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Pakistan'da temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.

Başkan Erdoğan cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte kıldı BAŞKAN ERDOĞAN CUMA NAMAZINI PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ARİF ALVİ İLE BİRLİKTE KILDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan cuma namazını Arif Alvi ile birlikte kıldı
Başkan Erdoğan cuma namazını Arif Alvi ile birlikte kıldı
İstanbul'da bina çöktü!
İstanbul'da bina çöktü!
İstanbul'da bina çöktü! Ekipler olay yerinde
İstanbul'da bina çöktü! Ekipler olay yerinde
İşte İlker Başbuğ’u yalanlayan kronoloji!
İşte İlker Başbuğ’u yalanlayan kronoloji!
Erdoğan'dan Pakistan'da önemli açıklamalar
Erdoğan'dan Pakistan'da önemli açıklamalar
FETÖ açıklamaları ne anlama geliyor?
FETÖ açıklamaları ne anlama geliyor?
İdlib'te yürekleri sızlatan olay! Donarak öldüler
İdlib'te yürekleri sızlatan olay! Donarak öldüler
CHP’li Tanal başörtüsünü hedef aldı!
CHP’li Tanal başörtüsünü hedef aldı!
CHP'li Özel'e HAK İş Başkanı Arslan'dan cevap
CHP'li Özel'e HAK İş Başkanı Arslan'dan cevap
CHP'li Özgür Özel'in hakaret ettiği işçiler A Haber'e konuştu
CHP'li Özgür Özel'in hakaret ettiği işçiler A Haber'e konuştu
CHP'li Özel işçilere asalak diyerek hakaret etti
CHP'li Özel işçilere "asalak" diyerek hakaret etti
Taburcu edilen isimlerden ilk açıklamalar!
Taburcu edilen isimlerden ilk açıklamalar!
Daha Fazla Video Göster