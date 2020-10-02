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Başkan Erdoğan Konya'da Mevlana türbesini ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya Şehir Hastanesinin açılışı için bugün Konya'daydı. Başkan Erdoğan Cuma namazını Konya Selimiye Camii'nde kıldı. Namaz sonrası Mevlana Müzesi'ni ziyaret edip Hz. Mevlana'nın türbesini ziyaret edecek. Başkan Erdoğan'ın Konya programının ayrıntılarını A Haber muhabiri canlı yayın aktardı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Sultan Selim Camisi'ne geçti.
Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.
Daha sonra Mevlana Müzesi'ne geçen Erdoğan, müzedeki restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, Mevlana Müzesi'ni ziyaret edip burada dua etti.