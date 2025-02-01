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Başkan Erdoğan: CHP’nin normalleşmesine ne yazık ki bir fırsat vermediler

Başkan Erdoğan: CHP'nin normalleşmesine ne yazık ki bir fırsat vermediler

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 16:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bakınız her zaman söylüyorum muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız olamaz. Bırakın dünyayı ülkemizde ne olup bittiğini bile takip etmiyorlar. Hadiselerin hiçbiri umurlarında değil. Gelişmelere ilişkin en ufak fikirleri yok. Varsa yoksa kendi gelecek planları. Kuyu kazmayı, güç mücadelelerini burada saymaya gerek bir duymuyorum. Hep beraber utanarak izliyoruz. Eski genel başkanlarını bir ara yere göğe sığdıramıyorlardı. Övgü yağmurlarına tutuyorlardı. Bay Kemal'i bir anda istenmeyen adam ilan ettiler. Şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler. Şimdi kapısını çalan var, ne fikirlerini merak eden var. CHP'nin başından gönderilmesini ilk etapta biz de müspet karşıladık. Yeni genel başkana bir şans tanıdık. Bundan da muradımız siyasi iklimi yumuşatmaktı. Ülkenin ve milletin meseleleri söz konusu olduğunda, diyalog kurabileceğimiz bir zemini oluşturmaktı. CHP'nin normalleşmesine ne yazık ki bir fırsat vermediler.” şeklinde konuştu.
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Başkan Erdoğan: CHP’nin normalleşmesine ne yazık ki bir fırsat vermediler
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