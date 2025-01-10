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Başkan Erdoğan: CHP Baas’ın düşmesini hazmedemediler

Başkan Erdoğan: CHP Baas'ın düşmesini hazmedemediler

Ahmet Nazif Vural
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Giriş: 10.01.2025 15:25
Başkan Erdoğan, “13 yıl süren kanlı katliamlar sonrasında Esed devrildi, muhalifler Şam'ı tekrar fethetti. Aralarında bizim de desteklediğimiz unsurların bulunduğu muhaliflerin 13 yıllık zulme son vermesinden biz de memnuniyet duyduk. Herkesin mutlu olacağı büyük bir halk ihtilali gerçekleşti ama balkıyorsunuz CHP'de matem havası var. Fikri akrabalıkları olan Baas'ın düşmesini hazmedemediler.” Şeklinde konuştu.
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Başkan Erdoğan: CHP Baas’ın düşmesini hazmedemediler
CHP Baas’ın düşmesini hazmedemediler
"CHP Baas'ın düşmesini hazmedemediler"
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