Başkan Erdoğan: CHP Baas’ın düşmesini hazmedemediler

Başkan Erdoğan, “13 yıl süren kanlı katliamlar sonrasında Esed devrildi, muhalifler Şam'ı tekrar fethetti. Aralarında bizim de desteklediğimiz unsurların bulunduğu muhaliflerin 13 yıllık zulme son vermesinden biz de memnuniyet duyduk. Herkesin mutlu olacağı büyük bir halk ihtilali gerçekleşti ama balkıyorsunuz CHP'de matem havası var. Fikri akrabalıkları olan Baas'ın düşmesini hazmedemediler.” Şeklinde konuştu.

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