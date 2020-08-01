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Başkan Erdoğan: Büyük kongremizi yeni bir şahlanış miladı haline dönüştürmek istiyoruz

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Giriş: 01.08.2020 14:56
Güncelleme:01.08.2020 14:56
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı. Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen kongre ile ilgili teşkilatlara yaptığı açıklamada "Büyük kongremizi yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır." dedi.

Erdoğan, "Büyük kongremizi yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

"BAYRAM SEVİNCİMİZİ ARTIRDI"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır." dedi.

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