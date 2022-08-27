Başkan Erdoğan buna hazır mıyız dedi alkışlar koptu! Şile'de sürpriz telefon görüşmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların Başkan Erdoğan'ı telefonla araması yönündeki isteğini kıramayan Bakan Soylu Başkan Erdoğan'ı aradı. Başkan Erdoğan Şilelilere seslenirken "İnanıyorum ki sizler önümüzdeki seçimlerde artık Şile'de çok daha farklı bir ses getireceksiniz. Buna hazır mısınız? Çok çalışıyor muyuz? Şile zaten bizim için bir kale." ifadelerini kullandı.