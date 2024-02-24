24 Şubat 2024, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: Bulgaristan’la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na mesaj gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği video mesajda, "Çok boyutlu meydan okumalarla karşılaştığımız bir dönemde Türkiye Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Bulgaristan'la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız" dedi.