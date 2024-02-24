24 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Bulgaristan’la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız

Başkan Erdoğan: Bulgaristan’la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.02.2024 10:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na mesaj gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği video mesajda, "Çok boyutlu meydan okumalarla karşılaştığımız bir dönemde Türkiye Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Bulgaristan'la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız" dedi.
3 organize suç örgütü daha çökertildi
3 organize suç örgütü daha çökertildi
Bulgaristan önemli bir müttefik
"Bulgaristan önemli bir müttefik"
Özel ve İmamoğlu’nda 1 Nisan telaşı!
Özel ve İmamoğlu'nda 1 Nisan telaşı!
Bursa’da 3 suç örgütü Kafeslendi
Bursa'da 3 suç örgütü "Kafes"lendi
MMU KAAN rakiplerini solladı
MMU KAAN rakiplerini solladı
CHP’de Lütfü Savaş’tan itiraflar
CHP'de Lütfü Savaş'tan itiraflar
Vakıf medeniyeti Osmanlı devleti!
Vakıf medeniyeti Osmanlı devleti!
Havacılığın onur projeleri!
Havacılığın onur projeleri!
Başkan Erdoğan’ın çocuklarla sohbeti gülümsetti
Başkan Erdoğan'ın çocuklarla sohbeti gülümsetti
KAAN kanatlarında Türkiye devler ligine girdi!
KAAN kanatlarında Türkiye devler ligine girdi!
26 Şubat’ta Türkiye hızlanıyor
26 Şubat'ta Türkiye hızlanıyor
Başkan Erdoğan’a sevgi seli
Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Daha Fazla Video Göster