Başkan Erdoğan: Bula bula katillerin sloganını bulmuşlar

Partisinin Manisa il kongresinde konuşan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Gazeteci ve siyasetçi kılıklı uyanıkların sergiledikleri oyunu burada saymıyorum. Trajikomik durumu söylemek isterim; adliye önünde polise karşı attıkları slogan 1971 yılında Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar taramışlar, bula bula soyguncuların, katillerin sloganını bulmuşlar. Belediye soyanların sloganına dönüşmüş. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Kırmızı kart gibi bu yeni sloganları da CHP'ye çok yakışmış.” ifadelerini kullandı.

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