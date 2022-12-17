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Başkan Erdoğan bugün Mardin’de! Yatırımlar hizmete açılacak

A Haber
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Giriş: 17.12.2022 09:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu mesaisini Mardin'de sürdürecek. Başkan Erdoğan, inşası tamamlanan çevre yolu ile 100'ün üzerinde tesisin toplu açılışını yapacak. Detaylar A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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