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Başkan Erdoğan bugün 11 ilde kalıcı konutların temelini atacak

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 10:06
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde 40 bin 104 konutu ile 6 bin 223 köy evinin ihalesi yapıldığını söyledi hatta ilk temel atma töreni bugün yapılacak. Çalışmalara ilişkin son durumu A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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