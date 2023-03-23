Başkan Erdoğan bugün 11 ilde kalıcı konutların temelini atacak

Başkan Erdoğan deprem bölgesinde 40 bin 104 konutu ile 6 bin 223 köy evinin ihalesi yapıldığını söyledi hatta ilk temel atma töreni bugün yapılacak. Çalışmalara ilişkin son durumu A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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