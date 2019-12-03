03 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.12.2019

Başkan Erdoğan Buckingham Sarayı'nda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü kutlaması dolayısıyla Londra'da hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen resepsiyona katılmak üzere Buckingham Sarayı'na geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN HEYETLER ONURUNA VERİLEN RESEPSİYONA KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye katılmasının ardından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Başkan Erdoğan'a Londra ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan Buckingham Sarayı'nda
Başkan Erdoğan Buckingham Sarayı'nda
Dörtlü Zirve sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama
Dörtlü Zirve sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama
Londra’da kritik Suriye zirvesi
Londra’da kritik Suriye zirvesi
18 yılda engelliler için neler yapıldı?
18 yılda engelliler için neler yapıldı?
İzlenme tehlikesi! Kişisel verilere dikkat...
"İzlenme tehlikesi! Kişisel verilere dikkat...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken Selahattin Demirtaş açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken Selahattin Demirtaş açıklaması
Başkan Erdoğan'a Londra'da sevgi seli
Başkan Erdoğan'a Londra'da sevgi seli
NATO'nun varlığı neden tartışılıyor?
NATO'nun varlığı neden tartışılıyor?
2018 PISA sonuçları açıklandı! Türkiye...
2018 PISA sonuçları açıklandı! Türkiye...
Çakar lamba gitti tepe lambası ortaya çıktı
"Çakar lamba" gitti tepe lambası ortaya çıktı
CHP’nin kolu kırıldı yalanı ortaya çıktı!
CHP’nin "kolu kırıldı" yalanı ortaya çıktı!
Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran kaleme aldı: Türkiye'nin NATO tavrı, güncelleme
Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran kaleme aldı: Türkiye'nin NATO tavrı, güncelleme
Daha Fazla Video Göster