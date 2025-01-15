Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! Ülkemizde muhalefet...

aşkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "CHP’de kimin ne dediği belli değil" diyen Başkan Erdoğan, "Bu son çıkışlarını açıkçası biz de beklemiyorduk. Milletimiz gibi biz de bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ülkemizin nasıl bir muhalefet standardına mahkum edildiğini şöyle bir izleyelim." ifadelerini kullanarak izlettiği video ile muhalefetin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi.

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