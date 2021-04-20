Başkan Erdoğan Boyko Borisov ile görüştü

Başkan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü. Erdoğan, Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Patisi’ni seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Bulgaristan'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'nin birinci parti olması dolayısıyla Boyko Borisov'a tebriklerini iletti.

Bulgaristan'ın Boyko Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Başkan Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.