ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan: Bizim Suriye meselesinde tavrımız ilk günden beri nettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Suriye’ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin duruşunun değişmediğini vurgulayan Erdoğan, “Bizim Suriye meselesinde tavrımız ilk günden beri nettir. Orada akan her damla kan ve gözyaşı bizim de yüreğimizi dağlamaktadır” dedi. Suriye’de etnik ve mezhebi ayrım gözetmediklerinin altını çizen Erdoğan, “Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri fark etmeksizin Suriye'de bir tek canın yitip gitmesi bizim de canımızdan can kopması demektir” ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, “Artık Suriye'nin kaynaklarının Suriye halkının tüm kesimlerinin refahına harcanmasının vakti gelmiştir” diye konuştu.

