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Başkan Erdoğan Bişkek'te! Resmi törenle karşılandı

Başkan Erdoğan Bişkek'te! Resmi törenle karşılandı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 08:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Erdoğan Kırgizistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından Bişkek'te resmi törenle karşılandı. İki lider yapacakları görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek..
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