Başkan Erdoğan: Birileri yine sinsice manevi değerlerimize saldırıyor |Video

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, LGBTİ'lilerin sözde "onur haftası" adı altındaki etkinlikler düzenlemeye çalışması ve bazı dünyaca ünlü markaların buna destek vermesine tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır." diyerek yaşananlara sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu;

BİRİLERİ YİNE SİNSİCE MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE SALDIRIYOR

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.

Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur. Türkiye milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce de sahiptir.

Rabbimden milletimizi ve ülkemizi bu tür sapkınların yol açacağı beşeri felaketlerden korumasını niyaz ediyorum.