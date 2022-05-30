Başkan Erdoğan "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" demişti! Suriye'ye harekatın kodları ne? Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Bizim derdimiz lokomotifle!

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye harekat sinyali sonrası gözler sınırda. Peki son durum ne? Suriye’ye yeni harekatın kodları ne? Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine harekat neden önemli? Olası harekatın kilit noktası neresi? Tel Rıfat mı Münbiç mi? Suriye sınırındaki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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