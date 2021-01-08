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Başkan Erdoğan: Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Teröristler işin içinde (Boğaziçi'ndeki rektör protestosu) | Video

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Giriş: 08.01.2021 14:31
Güncelleme:08.01.2021 14:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı. Namaz sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar ilgili konuştu. Başkan Erdoğan, "Öğrencilerle görüşecek misiniz?" sorusuna "Niye görüşeyim? Teröristler işin içinde'' diyerek yanıt verdi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto edenler olduğu hatırlatılarak, "Bunu nasıl değerlendirirsiniz. Öğrencilerle görüşme durumu söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soruya Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işi içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yine yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar. Bunlar öğrenci değil ve yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amirse ve Melih Bey de buna göre buraya atanmıştır. Kaldı ki geçmişine baktığımız zaman o da yine bu üniversitenin içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır. Buraya gelmeden önce iki üniversitede, İstinye ve Haliç üniversitelerinde rektörlük yapmış bir hocamızdır. Bütün bunlarla beraber de yine kendi ilgi alanı içerisinde belli, gerçekten yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Yani biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği isimler içerisinden ki bana 9 isim teklif edilmiştir ve bu 9 isim içerisinden de bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle Melih Bey'i rektör olarak seçtik ve Boğaziçi'ne layık gördük. Ben Melih Bey'in orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum."

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