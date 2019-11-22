22 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.11.2019

Başkan Erdoğan "Bay Kemal olmak gerçekten kolay değil" dedi ve tek tek sıraladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gerçekten Bay Kemal olmak kolay değil. Bunun için önce bürokrat olarak SSK'yı batıracaksın. Siyasete girecek verdiğin her sözden döneceksin. Kaset komplosu ile partin çalkalanırken önce aday olmayacağım diyecek ertesi gün sözünden döneceksin. Alçak teröristlere arka çıkacak, 15 Temmuz yaşandığı gece benden 2 saat önce Havalimanı'na geleceksin Bakırköy'e gideceksin Belediye Başkanı'nın evinde kahve içeceksin. Böyle Bay Kemal olunur." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

KILIÇDAROĞLU'NU KÖŞEYE SIKIŞTIRACAK SORU
Bir CHP'li benim makamıma gelmiş. Genel Başkan olabilirim diye benimle müzakere etmiş. Çok açık ve net: Eğer böyle bir şey olduysa ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama Bay Kemal CHP'nin başına bela olmaktan ayrılacak mı ayrılmayacak mı, o da kendini ortaya koysun. Açıkla diyoruz, açıklayamam diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın işi gücü yok da CHP'nin genel başkanı kim olacak bununla mı uğraşacağım?

"GERÇEKTEN BAY KEMAL OLMAK KOLAY DEĞİL"
Gerçekten Bay Kemal olmak kolay değil. Bunun için önce bürokrat olarak SSK'yı batıracaksın. Siyaseti girecek verdiğin her sözden döneceksin. Kaset komplosu ile partin çalkalanırken önce aday olmayacağım diyecek ertesi gün sözünden döneceksin.

Alçak teröristlere arka çıkacak, 15 Temmuz yaşandığı gece benden 2 saat önce Havalimanı'na geleceksin Bakırköy'e gideceksin Belediye Başkanı'nın evinde kahve içeceksin. Böyle Bay Kemal olunur.

"TANK PALET FABRİKASIYLA İLGİLİ HER TÜRLÜ YALANI SÖYLÜYOR"
Tank palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor, burada BMC ile Katar işletme hakkını ortaklaşa alıyorlar, personel çıkarma diye de bir şey yok, satılan bir şey de yok

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bay Kemal olmak kolay değil dedi ve tek tek sıraladı
"Bay Kemal olmak kolay değil" dedi ve tek tek sıraladı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan
Başkan Erdoğan: YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk
Başkan Erdoğan: YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk
Kılıçdaroğlu EYT ile siyasi rant peşinde
"Kılıçdaroğlu EYT ile siyasi rant peşinde"
Başkan Erdoğan Bayındır'da müjdeyi verdi
Başkan Erdoğan Bayındır'da müjdeyi verdi
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Zırvada rekor kırmıştır
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Zırvada rekor kırmıştır
MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması
MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Dahlan 15 Temmuz'da nasıl bir rol oynadı?
Dahlan 15 Temmuz'da nasıl bir rol oynadı?
Bakan Soylu'dan flaş Kandil ve Demirtaş çıkışı
Bakan Soylu'dan flaş Kandil ve Demirtaş çıkışı
Türkiye kırmızı listesine onu da ekliyor!
Türkiye kırmızı listesine onu da ekliyor!
Külliye'ye giden CHP'li olayında kulisleri sallayan iddia
"Külliye'ye giden CHP'li" olayında kulisleri sallayan iddia
Başkan Erdoğan’dan Dipsiz Göl talimatı
Başkan Erdoğan’dan Dipsiz Göl talimatı
Daha Fazla Video Göster