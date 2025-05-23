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Başkan Erdoğan bakan ve vekillerle bir araya geldi: Başarırsak bir dönüm noktası

Başkan Erdoğan bakan ve vekillerle bir araya geldi: Başarırsak bir dönüm noktası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 10:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündemde Terörsüz Türkiye süreci vardı. Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın verdiği sözleri eksiksiz olarak yerine getirmesi gerektiğini vurguladı sürecin tabana da iyi anlatılmasını istedi, "Başarırsak bir dönüm noktası" olacak ifadesini kullandı.
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Başkan Erdoğan bakan ve vekillerle bir araya geldi: Başarırsak bir dönüm noktası
Başarırsak bir dönüm noktası
"Başarırsak bir dönüm noktası"
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