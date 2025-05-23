23 Mayıs 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan bakan ve vekillerle bir araya geldi: Başarırsak bir dönüm noktası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündemde Terörsüz Türkiye süreci vardı. Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın verdiği sözleri eksiksiz olarak yerine getirmesi gerektiğini vurguladı sürecin tabana da iyi anlatılmasını istedi, "Başarırsak bir dönüm noktası" olacak ifadesini kullandı.