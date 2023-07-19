Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü ve imzalar atıldı: Hedef 40 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. İkili görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Al Nahyan nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Ayrıca Başkan Erdoğan’a Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi. Zirveye dair açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız." dedi. Başkan Erdoğan "(Türkiye-BAE) Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız." mesajını verdi. Türkiye ile ekonomide hedefin 40 milyar dolar olduğuna işaret eden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ise "Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin gelişeceğine inancım tamdır." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız." dedi.

Başkan Erdoğan "(Türkiye-BAE) Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız." mesajını verdi.

Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"(Türkiye-BAE YDSK mekanizması) Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. (BAE ile) Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz."

AL NAHYAN: HEDEF 40 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile ekonomide hedefin 40 milyar dolar olduğuna işaret eden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ise "Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin gelişeceğine inancım tamdır." şeklinde konuştu.