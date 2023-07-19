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Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü ve imzalar atıldı: Hedef 40 milyar dolar
Başkan Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız." dedi.
Başkan Erdoğan "(Türkiye-BAE) Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız." mesajını verdi.
Başkan Erdoğan şunları kaydetti:
"(Türkiye-BAE YDSK mekanizması) Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. (BAE ile) Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz."
AL NAHYAN: HEDEF 40 MİLYAR DOLAR
Türkiye ile ekonomide hedefin 40 milyar dolar olduğuna işaret eden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ise "Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin gelişeceğine inancım tamdır." şeklinde konuştu.