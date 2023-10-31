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Başkan Erdoğan Aşı Üretim Merkezi’nde incelemelerde bulundu

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Giriş: 31.10.2023 16:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı, artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecektir. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacaktır." dedi.
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