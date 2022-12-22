Başkan Erdoğan asgari ücreti açıkladı | Asgari ücret kaç para oldu? A Haber canlı izle

Son dakika asgari ücret haberleri… Milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenen asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan 2023 yılı asgari ücretin 8.506 TL olduğunu söyledi.

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