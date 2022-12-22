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Başkan Erdoğan asgari ücreti açıkladı | Asgari ücret kaç para oldu? A Haber canlı izle

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Giriş: 22.12.2022 12:43
Güncelleme:22.12.2022 12:46
Son dakika asgari ücret haberleri… Milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenen asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan 2023 yılı asgari ücretin 8.506 TL olduğunu söyledi.
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