18 Nisan 2025, Cuma
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Başkan Erdoğan: "Ana muhalefet sanatçıları fişledi"
Başkan Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde yaptığı konuşmada, ana muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. "Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefetin kışkırtmasıyla mahalle baskısını mumla aratan faşist bir baskıya şahit olduk" diyen Erdoğan, sanatçı, sporcu ve gençlere yönelik linç girişimlerine tepki gösterdi.