18 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: "Ana muhalefet sanatçıları fişledi"
Başkan Erdoğan: Ana muhalefet sanatçıları fişledi

Başkan Erdoğan: "Ana muhalefet sanatçıları fişledi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2025 18:07
Başkan Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde yaptığı konuşmada, ana muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. "Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefetin kışkırtmasıyla mahalle baskısını mumla aratan faşist bir baskıya şahit olduk" diyen Erdoğan, sanatçı, sporcu ve gençlere yönelik linç girişimlerine tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Ana muhalefet sanatçıları fişledi
Başkan Erdoğan: Bienalin teması umuda ışık tutuyor
Başkan Erdoğan: "Bienalin teması umuda ışık tutuyor"
Başkan Erdoğan: Ana muhalefet sanatçıları fişledi
Başkan Erdoğan: "Ana muhalefet sanatçıları fişledi"
Başkan Erdoğan: Geleneği olmayanın geleceği de olamaz
Başkan Erdoğan: "Geleneği olmayanın geleceği de olamaz"
Başkan Erdoğan: CHP sanatçıları sporcuları fişledi
Başkan Erdoğan: CHP sanatçıları sporcuları fişledi
Sağlık durumu nasıl? İşte son bilgiler
Sağlık durumu nasıl? İşte son bilgiler
CHP’de şaibeli kurultay itirafları
CHP’de şaibeli kurultay itirafları
Filistinlileri topraklarından eden planlara tepki!
Filistinlileri topraklarından eden planlara tepki!
İsrail’le ticari işlemleri tamamen durdurduk
"İsrail'le ticari işlemleri tamamen durdurduk"
Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına eleştiri
Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına eleştiri
Gazze’de çocuklar öldürülürken neredesiniz?
"Gazze’de çocuklar öldürülürken neredesiniz?"
Filistin’i savunmak insanlığı savunmaktır
"Filistin’i savunmak insanlığı savunmaktır"
Bakan Fidan AK Partili vekillerle buluştu!
Bakan Fidan AK Partili vekillerle buluştu!
Daha Fazla Video Göster