04 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu makam aracıyla test etti

Başkan Erdoğan açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu makam aracıyla test etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2020 18:08
Güncelleme:04.09.2020 18:09
Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreninde yaptığı konuşma sonrası dev projenin kurdelesini kesti. Başkan Erdoğan daha sonra yolu kendi sürdüğü araç ile test etti. Başkan Erdoğan konuşmasında "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır." dedi. İşte test sürüşünden görüntüler…
Başkan Erdoğan'dan dev projede test sürüşü
Başkan Erdoğan'dan dev projede test sürüşü
1 milyar 628 milyon lira kazanç olacak
"1 milyar 628 milyon lira kazanç olacak"
Türkiye yeni Musul komplosuna izin vermiyor!
Türkiye yeni Musul komplosuna izin vermiyor!
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş idam açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş idam açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş idam açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş idam açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı
Başkan Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı
NATO'dan yeni Doğu Akdeniz açıklaması
NATO'dan yeni Doğu Akdeniz açıklaması
Petrol ve güvenlik anlaşmaları olabilir!
"Petrol ve güvenlik anlaşmaları olabilir!"
TEKNOFEST 2020’de roketler ateşlenecek!
TEKNOFEST 2020’de roketler ateşlenecek!
Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Mavi Vatan'ın ilk amiral gemisi: Hora
Mavi Vatan'ın ilk amiral gemisi: Hora
A News ekibi Meis açıklarında
A News ekibi Meis açıklarında
Daha Fazla Video Göster