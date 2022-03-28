Başkan Erdoğan açıkladı: 81 ilde kurulacak

Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin elektrikli otomobil ile ilgili attığı önemli adımı duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, yeni dünya düzeninin bir parçası olan elektrikli otomobillerle ilgili Türkiye'nin yeni hamlesini duyurdu.

81 İLİN TAMAMINA İSTASYON GELİYOR

Başkan Erdoğan konuşmasında, ''Ülkemizi elektrik otomobil üssü haline getirecek çalışmalarla ilgili müjdeli haberimiz var. Yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere elektrikli otomobil ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız vasıtasıyla 81 ilimizin tamamında bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasındaki çalışmalara 300 milyon liralık bir destek sağlıyoruz. Amacımız bir yıl içinde ülkemizde yaygın yüksek hızlı şarj alt yapısını kurulmasını sağlamaktır." dedi.