Başkan Erdoğan ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi! Kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşmasında hitap etti. Burada flaş mesajlar veren Erdoğan, "Pasaportumuz, ülkelerimiz ayrı olsa da yönümüz bir kıblemiz birdir. Hiçbir kimse bizim yıllardır süren kardeşliğimize el süremez." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Terör örgütlerini TIR’lar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları göremiyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler, söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyor." açıklamasında bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının tamamı...