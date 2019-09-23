23 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.09.2019

Başkan Erdoğan ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi! Kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşmasında hitap etti. Burada flaş mesajlar veren Erdoğan, "Pasaportumuz, ülkelerimiz ayrı olsa da yönümüz bir kıblemiz birdir. Hiçbir kimse bizim yıllardır süren kardeşliğimize el süremez." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Terör örgütlerini TIR’lar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları göremiyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler, söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyor." açıklamasında bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının tamamı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan ABD'de kritik açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan ABD'de kritik açıklamalar
Erdoğan: Terör örgütlerini TIR’lar dolusu silaha boğanlar...
Erdoğan: Terör örgütlerini TIR’lar dolusu silaha boğanlar...
Erdoğan'dan ABD’de flaş açıklamalar
Erdoğan'dan ABD’de flaş açıklamalar
Siirt'te 7 PKK'lı öldürüldü! Vali Atik operasyonu anlattı
Siirt'te 7 PKK'lı öldürüldü! Vali Atik operasyonu anlattı
Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
Almanya'da skandal! FETÖ'cü, PKK'lı, CHP'li ve Saadetli aynı karede!
Almanya'da skandal! FETÖ'cü, PKK'lı, CHP'li ve Saadetli aynı karede!
CHP ve İyi Parti IMF ile gizli görüştü
CHP ve İyi Parti IMF ile gizli görüştü
Balbay'ın Bahçeli sorusuna MHP’den çok sert yanıt
Balbay'ın "Bahçeli sorusu"na MHP’den çok sert yanıt
Bayraktar açıkladı: Dünya rekoru kırdık
Bayraktar açıkladı: Dünya rekoru kırdık
Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu
Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu
Başkan Erdoğan ABD Senatörü Graham'ı kabul etti
Başkan Erdoğan ABD Senatörü Graham'ı kabul etti
7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntüleri
7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntüleri
Daha Fazla Video Göster