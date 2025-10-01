Başkan Erdoğan: 6 Şubat’ın izlerini silmeyi başardık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “6 Şubat'ın izlerini silmeyi başardık. 350 bininci konutun kurasını çekiyoruz. Yıl başına kadar 450 bin konutu teslim etmek için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar deprem bölgemiz için kamu olarak güncel rakamlarla 3,6 trilyon lira, yani yaklaşık 90 milyar dolarlık harcama yaptık.” sözlerine yer verdi.

